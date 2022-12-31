С кадрами все очень плохо: в сети заметили неладное с новогодним обращением путина

В сети подозревают, что женщина из массовки является сотрудницей ФСО

Росссийский диктатор владимир путин отошел от традиции записывать новогоднее поздравление на фоне кремля и в этот раз обратился к населению стоя возле "военных". Однако в сети уже заподозрили неладное.

Как сообщает телеграм-канал "Сталингулаг", в массовке обнаружили женщину в форме, которая уже "светилась" на других пропагандистских роликах. В частности она уже была замечена среди людей в церкви, а также среди экипажа рыболовного судна.

"Неужели настолько всё плохо с кадрами, что они даже массовку каждый раз новую набрать не могут?", — говорится в сообщении.

Новогоднее обращение путина

путин в церкви

путин встречается с рыбаками

Как известно, путин не впервые использует подставных лиц в массовке. Например, в конце ноября он провел встречу с "солдатскими матерями", однако как оказалось некоторые из них являются местными чиновницами и даже депутатами.

А в марте путин проводил встречу с женщинами из летного состава российских авиакомпаний, но при детальном рассмотрении оказалось, что это всего лишь монтаж, поскольку в один момент можно заметить, как рука диктатора свободно проходит сквозь микрофон.