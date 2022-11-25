путин встретился с "солдатскими матерями" - это оказались подставные чиновницы (фото)

Стало известно, кто на самом деле присутствовал на встрече с путиным

Президент рф владимир путин провел встречу с матерями российских солдат, которые принимают участие в полномасштабной войне в Украине. Однако в сети уже заподозрили неладное и усомнились в том, что все находящиеся на встрече женщины действительно являются матерями военнослужащих.

В пятницу, 25 ноября, в резиденции президента в Ново-Огарево состоялась встреча путина и участниц общественных организаций – "Комитет солдатских матерей" и "Союз матерей и жён военнослужащих". Об этом сообщили в пресс-службе кремля.

путин заявил, что разделяет тревогу матерей, чьи сыновья были мобилизированы, а также разделяет боль матерей погибших солдат. Вместе с тем он обратился к участницам встречи с призывом не верить информации в интернете, поскольку там "вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи".

На встрече с путиным, судя по видеозаписям, присутствовали 18 женщин. Среди них оказались и несколько российских чиновниц. В Telegram-канале "Можем объяснить" сообщают, что некоторые из собеседниц президента рф — московская чиновница и депутат-единоросс Ольга Бельцева, глава исполкома "Общероссийского народного фронта" в Подмосковье Юлия Белехова и член Общественной палаты Орехово-Зуево Марина Мигунова. Однако достоверной информации о том, действительно ли их родственники воюют в Украине, нет.

Участница встречи Юлия Белехова

Участница встречи Олеся Шигина

Участница встречи Надежда Узунова

По информации Telegram-канала "Можем объяснить", справа от путина (женщина в черном платке) находится Жарадат Агуева. Она является представительницей чеченской "аристократии". Известно, что оба её сына воюют в Украине. О "подвигах" одного из них в социальных сетях рассказывал кадыров.

Участница встречи Жарадат Агуева

Важно отметить, что о подготовке к проведению этой встречи стало известно несколько дней назад. Однако тогда же организатор "Совета матерей и жен" заявила, что ни одну из представительниц не позвали на встречу.

"По опыту точно могу сказать, какая это будет встреча – матери зададут правильные вопросы, которые заранее согласуют, выверят, и ни один несогласованный человек не сможет ни попасть на эту встречу, ни задать этот вопрос. Сколько мы ни пытались, у нас не получается…", — сказала организатор "Совета матерей и жен".

Напомним, что ранее на одном из видео со встречи путина с женщинами лётного состава российских авиакомпаний удалось разглядеть неумелый монтаж.