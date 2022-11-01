Вражеские солдаты не способны осознать, что такое Украина и кто встал на ее защиту

Российская армия, которая усилила свои наступательные действия на Донбассе, в своем большинстве является деморализованной. И в первую очередь — не из-за больших потерь, а по причине изначального отсутствия понимания, за что именно она борется в Украине. Особого внимания заслуживают так называемые "добровольцы", в ряды которых набирают самых разношерстных российских граждан. Замкомандира полка "Азов" Сергей Цисарук ("Мольфар") характеризует эту категорию военнослужащих как "отбитых наглухо".

В интервью "НВ" он объяснил, что такие люди обычно продвигают идею "великой россии", при этом даже не понимая, что именно подразумевают под этими словами. Соответственно, они не понимают, зачем и за что воюют. Большинство таких добровольцев уверены в силе и непобедимости армии рф, а когда начинаются серьезные бои и, соответственно, потери, у них резко падает боевой дух.

"У них вообще такого понимания, что такое Украина, что такое украинцы, нет, — говорит "Мольфар". — Они относятся к нам, как ко второму сорту. Это абсолютный расизм, нацизм. И для большинства адекватных людей это было понятно, они оттуда просто выехали всеми возможными дорогами".

Многие российские военные пользуются идеей "великодержавия", подпитывая собственную уверенность в тому, что россия — самая сильная и якобы непобедимая страна. Однако многих из таких "завоевателей" ВСУ уже успешно переубедили в обратном, отправив на тот свет.

При этом остается часть тех, кто шел на войну, будучи уверенным, что бои в Украине закончатся за несколько дней. Они надеялись, что конфликт быстро затихнет, на карте проведут новые линии, и каждая из сторон займется своими делами.

"Просто потому, что никто не понимал, какая вообще цель и какая идея российской империи, что для того, чтобы она существовала, ее задача постоянно воевать. Только они выбрали противника себе не по зубам", — подчеркнул азовец.

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