Война закончится быстро: Подоляк озвучил интересный сценарий

Самая сложная часть ожидает украинцев впереди

Война в Украине непременно закончится её победой и многие эксперты уже успели сделать свои прогнозы касаемо того, когда этот момент настанет и каким будет развитие событий. В Офисе президента также озвучили интересный сценарий.

Пройдет некоторое время и Украина, наконец, получит БМП Marder, американские Abrams и немецкие Leopard, в небе появятся истребители F-16, а защищать города будут IRIS-T, NASAMS, Hawk и C-RAM. Можно будет забыть об иранских дронах-камикадзе, которыми рф атакует украинские города, потому как с необходимым вооружением в стране они больше не будут страшны, пишет советник Офиса президента Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.

Военное поражение россии, освобождение территорий, вступление Украины в НАТО, трибунал над российскими преступниками — не недостижимые цели, отмечает Подоляк, а план, по которому Украина идет опережая график.

Также Подоляк спрогнозировал, как закончится война в Украине и что страну ожидает в ближайшее время.

"Эта война закончится также быстро и внезапно для многих, как и началась, но самая сложная часть пути еще впереди. Зима близко. Впереди нас ждет долгая и темная ночь. Но за ней точно взойдет рассвет. Украинский рассвет", — сказал советник ОП.

Напомним, что руководитель главного управления разведки МО генерал-майор Кирилл Буданов озвучил четкий срок, когда в Украине закончится война.

Также новостной портал "Телеграф" писал, что военный эксперт Олег Жданов высказал свое мнение касаемо сроков завершения войны в Украине.