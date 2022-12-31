З кадрами все дуже погано: у мережі помітили недобре з новорічним зверненням путіна
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У мережі підозрюють, що жінка із масовки є співробітницею ФСО
Російський диктатор володимир путін відійшов від традиції записувати новорічне привітання на тлі кремля і цього разу звернувся до населення стоячи біля "військових". Однак у мережі вже запідозрили недобре.
Як повідомляє телеграм-канал "Сталінгулаг", у масовці виявили жінку у формі, яка вже "світилась" на інших пропагандистських роликах. Зокрема, вона вже була помічена серед людей у церкві, а також серед екіпажу рибальського судна.
"Невже настільки все погано з кадрами, що вони навіть масовку щоразу нову набрати не можуть?", — йдеться у повідомленні.
Як відомо, путін не вперше використовує підставних осіб у масовці. Наприклад, наприкінці листопада він провів зустріч із "солдатськими матерями", проте, як виявилося, деякі з них є місцевими чиновницями і навіть депутатами.
А в березні путін проводив зустріч з жінками з льотного складу російських авіакомпаній, але при детальному розгляді виявилося, що це лише монтаж, оскільки в один момент можна помітити, як рука диктатора вільно проходить крізь мікрофон.