Буданов зробив новий прогноз щодо війни з росією — і пояснив свою впевненість

Війна в Україні може закінчитися у 2023 році, на це вказує низка факторів

Глава української розвідки Кирило Буданов непохитно впевнений у перемозі України у 2023 році. А в росії, за його словами, очікується зміна керівництва.

Своїм прогнозом він поділився в ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині новини", повідомляє прес-служба ГУР МО України.

Керівник розвідки України вважає, що війна в Україні закінчиться вже в 2023 році. Російську верхівку замінять, але поки що не зрозуміло на кого: реваншистів чи більш лояльних людей.

"Радість та перемога – ось, що нам принесе 2023 рік. Як мінімум, я на це сподіваюся", – заявив керівник військової розвідки України.

Також він прокоментував припущення, що війна в Україні може тривати до року. За його словами, кожен має свої критерії відліку цього року. Але у розвідці спираються виключно на ситуацію у світі та певні алгоритми.

"Для багатьох людей війна почалася 24 лютого, хоча насправді, нагадаю, вона триває з 2014 року. Ну, якщо таким чином додати рік, то це і буде середина або друга половина 2023 року… У світі може статися що завгодно, але є певний набір факторів, певні алгоритми, які вже задіяні, і, спираючись на це, я роблю висновки", – підсумував генерал-майор Кирило Буданов.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна звільнить Крим до кінця літа 2023 року. У США впевнені, що це може статися й раніше, якщо дати Україні далекобійну зброю.