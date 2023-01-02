Україна може звільнити Крим до кінця літа: американський генерал назвав дві умови

Санкції, накладені на росію, роблять країну слабшою та вразливішою

Прогнози щодо звільнення Криму від росіян звучать вкрай обнадійливі. Нещодавно популярний астролог заявив, що мешканці півострова матимуть змогу відзначити День Незалежності України пишним гулянням. Такої думки дотримуються і в США.

Екс-командувач армією США в Європі генерал Бен Ходжес у своєму Твіттері написав, що Крим деокупують до кінця літа 2023 року.

За його словами, півострів звільнятимуть військовим шляхом. І деокупація стане можливою в тому випадку, якщо США продовжать постачати Україні обіцяну зброю і не знімуть санкції з росії.

А якщо іноземні партнери нададуть Україні високоточну зброю великої дальності, то звільнити Крим вийде навіть раніше.

"За 8 років і з усіма перевагами, це все, що контролює росія! Україна звільнить Крим до кінця серпня, якщо ми продовжимо надавати те, що обіцяли, і, якщо ми збережемо санкції. Швидше, якби ми надали високоточну зброю більшої дальності" , — написав Бен Ходжес, опублікувавши карту.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, наприкінці весни армія Росії почне "сипатися", що збільшить шанси звільнення захоплених територій.