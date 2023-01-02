Украина может освободить Крым до конца лета: американский генерал назвал два условия

Санкции, наложенные на россию, делают страну слабее и уязвимее

Прогнозы по освобождению Крыма от россиян звучат крайне обнадеживающие. Недавно популярный астролог заявил, что жители полуострова смогут отметить День Независимости Украины пышным гулянием. Такого же мнения придерживаются и в США.

Экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в своем Твиттере написал, что Крым деоккупируют к концу лета 2023 года.

По его словам, полуостров будут освобождать военным путем. И деоккупация станет возможна в том случае, если США продолжат поставлять Украине обещанное оружие и не снимут санкции с россии.

А в случае, если иностранные партнеры предоставят Украине высокоточное оружие большой дальности, то освободить Крым получится даже раньше.

"Спустя 8 лет и со всеми преимуществами, это все, что контролирует россия! Украина освободит Крым к концу августа, если мы продолжим предоставлять то, что обещали, и, если мы сохраним санкции. Скорее, если бы мы предоставили высокоточное оружие большей дальности", — написал Бен Ходжес, опубликовав карту.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, в конце весны армия россии начнет "сыпаться", что увеличит шансы освобождения захваченных территорий.