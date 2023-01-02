"Мы будем вместе с Крымом": астролог обнадежил прогнозом на 2023 год

По словам эксперта, совсем скоро можно будет спокойно наслаждаться морем в украинском Крыму

Наступил 2023 год, который как обещают многие астрологи и тарологи станет для Украины победным. Вот только сколько же нужно будет ждать? Когда наконец закончится эта война, и российские оккупанты навсегда покинут украинские территории? Ответить на эти вопросы попытался астролог, хиромант и психолог Владимир Бадиян.

В интервью YouTube-каналу "Мой мир" астроэксперт отметил, что, скорее всего, война в Украине закончится в конце весны, где-то в апреле-мае. Более того, закончится она настолько успешно, что уже ко Дню Независимости Украины 2023, который напомним, что отмечается 24 августа, можно будет уже насладиться пейзажами Крыма.

"Вопрос по Крыму быстрее начинает решаться… Мы будем вместе с Крымом. То есть Крым будет частью Украины, или наши Вооруженные силы уже будут там точно", — говорит Бадиян.

Также к августу мужчины уже смогут свободно выезжать за границу.

Ранее таролог Людмила Хомутовская заявила, что военные действия в нашей стране закончатся весной 2023 года.

Напомним, что участник шоу "Битва экстрасенсов" Сергей Кобзарь рассказал, когда придет конец путинскому режиму.