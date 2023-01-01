Закончится ли война и к чему готовиться украинцам: прогноз астролога для Украины на 2023 год

Астролог рассказала, что принесет нам новый год

В Год Черного Водяного Кролика украинцам придется трудно в любом случае, ведь российско-украинская война все еще продолжается. Мы все мечтаем о скорейшей победе и интересуемся, ждать ли полного завершения боевых действий в 2023 году, заглядывая в гороскоп Украины на следующий год.

Подробнее о том, когда может закончиться война в Украине, к каким событиям готовиться украинскому народу и когда ожидаются самые нелегкие периоды, говорится в прогнозе астролога Ларисы Гресь для Украины на 2023 год, передает "Телеграф".

Прогноз астролога о войне в Украине

С точки зрения астрологии, по словам Гресь, 2023 год станет продолжением всех кризисных ситуаций, возникших в 2022 году.

"Война в Украине будет продолжаться на протяжении всего 2023 года, однако она будет иметь другие тенденции и другой характер. В марте заканчивается петля Марса, положившая начало разрушительным действиям по объектам инфраструктуры Украины. Поэтому выход Марса из петли дает повод для прекращения массированных атак и подведения итогов конфликтных ситуаций периода с сентября 2022 года по март 2023 года", — говорится в прогнозе.

Астролог отмечает, что весной, примерно с марта-апреля, война приобретет более дипломатический и компромиссный характер, чем агрессивный. Также сообщается, что актуализируются переговоры, но многое будет скрыто, а результаты этих процессов станут известны широкой общественности в сентябре. Осень принесет период относительной стабилизации.

Гресь выделяет сложный период 2023 года – май, который с одной стороны может обострить агрессивные проявления в мировом масштабе, с другой — сменить характер войны в Украине.

"Предположительно, война в Украине будет продолжаться как минимум до весны/лета 2024 года. Но, есть ряд и положительных показателей, которые говорят о возможности возвращений ряда территорий, которые были оккупированы после 24 февраля 2022 года", — говорится в астропрогнозе.

Тенденция к завершению агрессивной части войны прослеживается в первой половине года, добавляет Гресь.

Сообщается, что вопросы по возвращению Крыма будут стоять на повестке дня и обсуждаться, однако есть ряд "но": процесс возвращения Крыма не предполагается через военный конфликт и может затянуться.

Вместе с тем, именно весна, согласно прогнозу, период перемен во властных структурах, появления новых лиц и направлений в политике нашего государства. Тогда как осенью, когда происходит коридор Затмений, события внутри политической плоскости страны могут выйти из-под контроля, добавила Гресь.

По словам астролога, знаковыми для Украины могут быть несколько периодов 2023 года:

Январь — активизация военных процессов, новый виток агрессивной войны, который может продолжаться по март.

Май — прекращение активных военных действий со второй половины месяца, завершения каких-то важных процессов в ведении войны, существенные разрушения, сложный период выбора и принятия решений для главы государства.

Октябрь — мощное солнечное затмение в знаке Весы 14 октября, кардинальные перемены в ходе военных действий.

Гороскоп Украины на 2023 год

Будущий год не решает сегодняшние проблемы, заявляет астролог, однако существенно смягчает и проясняет многие аспекты нашей жизни. Впереди еще один год трудностей, так как наряду с адаптацией к военным условиям проявится тема проживания экономической нестабильности.

"В 2023 году весь мир будет проживать не только сильнейший экономический кризис, но и социальный, и политический в том числе. То, что потихоньку ломалось, начиная с 2010 года, в новом году придет к полному развалу. Нас ждет смена реальности уже в ближайшем будущем. Хочется сказать, что все будет лучше, но это не так. Лучше будет потом, как минимум после 2026 года, но не сейчас", — рассказала Гресь.

Астролог призвала учиться самостоятельности, обретать уверенность в себе, бороться со страхами и тревогами. Активность, адаптированность и понимание реальности, по ее словам, будет напрямую влиять на уровень жизни.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем отличается символ 2023 года Кролик от уходящего Тигра, если верить китайскому гороскопу.