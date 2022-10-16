"Будет аукаться нам еще очень долго": экстрасенс ответил, когда придет конец путинскому режиму

Участник "Битвы экстрасенсов" сделал не очень утешительный прогноз

Украинский экстрасенс, участник шоу "Битва экстрасенсов" Сергей Кобзарь рассказал, когда умрет президент россии путин и как это повлияет на ход войны в Украине.

Своим прогнозом эзотерик поделился в интервью YouTube-каналу Алины Доротюк. По словам Кобзаря, опасный период в жизни кровавого диктатора наступит очень нескоро, но здесь есть один нюанс.

"Но если задавать именно по самой смерти путина, то ему могут помочь уйти на тот свет в этом году", — ответил экстрасенс.

Сергей Кобзарь заявил, что физическая смерть путина не изменит все сразу в положительную сторону. Но, по мнению эзотерика, весь "карточный домик" в кремле начнет сыпаться. "Думаю, путинский режим будет аукаться нам еще очень-очень долго", – подытожил Кобзарь.

Таролог Людмила Хомутовская ранее спрогнозировала вероятные сроки того, когда весь мир попрощается с российским диктатором. "Я думаю, что этот праздник будет через месяц-два. Мы ждем эту концертную программу Кобзона для путина", — сказала Хомутовская.