Укр

Известный экстрасенс рассказал, что ждет Украину в 2023 году: прогноз на каждый месяц

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Прогноз для Украины на 2023 год от Макса Гордеева Новость обновлена 30 декабря 2022, 10:04
Прогноз для Украины на 2023 год от Макса Гордеева. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эксперт назвал месяцы, когда стоит быть максимально осторожными

Известный украинский таролог Макс Гордеев, который ранее рассказал, что будет со светом в Украине, поделился детальным прогнозом для нашей страны на 2023 год. Более того, эксперт расписал каждый месяц и рассказал, что нас и когда ждет.

Своим прогнозом Гордеев поделился в интервью со Славой Деминым. Экстрасенс сделал расклад на каждый месяц, и рассказал, когда Украина приблизится к победе.

Прогноз для Украины на 2023 год

  • Зима: в январе ожидаются тяжелые бои, но карты показывают, что ВСУ удастся освободить многие территории. Такая же ситуация в феврале.
  • Весна: в марте возможны переговоры с какой-то страной, которая будет нам помогать не просто деньгами, а сделает большой вклад в победу Украины. В апреле ожидается тяжелая ситуация с экономикой. А вот май принесет хорошие для украинцев новости — у диктатора путина возникнут проблемы со здоровьем.
  • Лето: в июне многие военные вернутся домой, на фронте будет еще больше побед. В июле нас ждет важная битва, а август принесет переговоры с какой-то важной страной, которая принесет нам победу.
  • Осень: на сентябрь выпадают очень позитивные карты: карта победы и союза. Вполне вероятно, что в это время Украина вступит в ЕС. Октябрь принесет хорошее известие, и несмотря на то, то бои еще будут, будет также и много празднований. В ноябре карты прогнозируют чью-то смерть, которая изменит ход истории. Кого именно Гордеев сказать не может, но мы то знаем, кого должно не стать.

Ранее таролог Елена Бюн рассказала, что зимой ВСУ продолжат контрнаступление. В этот период оккупантов ждут провалы.

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#Прогноз #Максим Гордеев #Карты Таро