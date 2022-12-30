Известный экстрасенс рассказал, что ждет Украину в 2023 году: прогноз на каждый месяц

Эксперт назвал месяцы, когда стоит быть максимально осторожными

Известный украинский таролог Макс Гордеев, который ранее рассказал, что будет со светом в Украине, поделился детальным прогнозом для нашей страны на 2023 год. Более того, эксперт расписал каждый месяц и рассказал, что нас и когда ждет.

Своим прогнозом Гордеев поделился в интервью со Славой Деминым. Экстрасенс сделал расклад на каждый месяц, и рассказал, когда Украина приблизится к победе.

Прогноз для Украины на 2023 год

Зима: в январе ожидаются тяжелые бои, но карты показывают, что ВСУ удастся освободить многие территории. Такая же ситуация в феврале.

Весна : в марте возможны переговоры с какой-то страной, которая будет нам помогать не просто деньгами, а сделает большой вклад в победу Украины. В апреле ожидается тяжелая ситуация с экономикой. А вот май принесет хорошие для украинцев новости — у диктатора путина возникнут проблемы со здоровьем.

: в марте возможны переговоры с какой-то страной, которая будет нам помогать не просто деньгами, а сделает большой вклад в победу Украины. В апреле ожидается тяжелая ситуация с экономикой. А вот май принесет хорошие для украинцев новости — у диктатора путина возникнут проблемы со здоровьем. Лето : в июне многие военные вернутся домой, на фронте будет еще больше побед. В июле нас ждет важная битва, а август принесет переговоры с какой-то важной страной, которая принесет нам победу.

: в июне многие военные вернутся домой, на фронте будет еще больше побед. В июле нас ждет важная битва, а август принесет переговоры с какой-то важной страной, которая принесет нам победу. Осень: на сентябрь выпадают очень позитивные карты: карта победы и союза. Вполне вероятно, что в это время Украина вступит в ЕС. Октябрь принесет хорошее известие, и несмотря на то, то бои еще будут, будет также и много празднований. В ноябре карты прогнозируют чью-то смерть, которая изменит ход истории. Кого именно Гордеев сказать не может, но мы то знаем, кого должно не стать.

Ранее таролог Елена Бюн рассказала, что зимой ВСУ продолжат контрнаступление. В этот период оккупантов ждут провалы.