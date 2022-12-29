Жена Усика запостила фото из Крыма

Девушка показала снимки из Судака и Евпатории

Супруга чемпиона мира по боксу Александра Усика скучает по родному дому. Екатерина запостила в соцсетях старые фотографии из Крыма. Ранее жена Усика обматерила крымчан.

На фото в Instagram девушка поставила геотег Судак, а также отметила Евпаторию.

Летом Екатерина возмущалась земляками, которые поддерживали войну.

"Помните, крымчане! Наслаждаясь клубничкой и радуясь дешевым ценам, вы пачкаетесь украинской кровью. Моясь херсонской водичкой, вы моетесь кровью детей Украины. Еще раз, бумеранг никто не отменял", — писала в соцсетях супруга Усика.

Что интересно, Екатерина долгое время жила в оккупированном Крыму.

"Я жила в Крыму при россии до 2017 года. Когда Сашу журналисты постоянно спрашивали: "Чей Крым?", параллельно шли угрозы нашей семье.

Все знали, где я живу, а они были способны на все что угодно. Дошло до того, что угрожали прийти домой, найти что-то запрещенное в россии и отдать меня в СИЗО, а детей в детдом", — говорила Екатерина.

Ранее мы сообщали, что россия переступила черту в Крыму. Последствия могут быть катастрофическими.

Напомним, что Екатерина Усик процитировала Петлюру после обстрела Киева.