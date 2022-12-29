Это жесткая порнография: подружку Роналду раскритиковали за подарок

Испанский политик возмутился поведением португальского футболиста и его невесты

На Рождество Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду шикарный автомобиль, стоимость которого, в зависимости от комплектации, может доходить до 500 тысяч долларов.

Сделано это было красиво, фото и видео вручения облетели соцсети и мировые СМИ. Что очень не понравилось испанскому политику Мигелю Анхелю Ревильи, который раскритиковал подарок Джорджины.

Президент испанской провинции Кантабрия в своем выступлении по поводу ситуации в стране и в мире упомянул Роналду.

"В это время, когда людям очень плохо, такие подарки, как сделала, например, девушка Роналду, сравнимы с порнографией. Я бы попросил немного скромности, когда такое показывают по телевидению. С моральной точки зрения, учитывая то, через что сейчас проходят люди, такое отношение выглядит как жесткая порнография", — цитирует Ревилью A Bola.

Ранее сестра Роналду рассказала об их детстве. Семья жила очень бедно, дети спали на полу и собирали дождевую воду, чтобы помыться.

"Телеграф" сообщал, что Криштиану Роналду стал первым человеком на планете, на которого в Instagram подписалось 500 млн человек.