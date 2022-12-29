Це жорстка порнографія: подружку Роналду розкритикували за подарунок

Іспанський політик обурився поведінкою португальського футболіста та його нареченої

На Різдво Джорджина Родрігес подарувала Кріштіану Роналду шикарний автомобіль, вартість якого, залежно від комплектації, може сягати 500 тисяч доларів.

Зроблено це було красиво, фото та відео вручення облетіли соцмережі та світові ЗМІ. Що дуже не сподобалося іспанському політику Мігелю Анхелю Ревільї, який розкритикував подарунок Джорджини.

Президент іспанської провінції Кантабрія у своєму виступі з приводу ситуації в країні та світі згадав Роналду.

"У цей час, коли людям дуже погано, такі подарунки, як зробила, наприклад, дівчина Роналду, можна порівняти з порнографією. Я б попросив трохи скромності, коли таке показують по телебаченню. З моральної точки зору, враховуючи те, через що зараз проходять люди, таке ставлення виглядає як жорстка порнографія", — цитує Ревіллю A Bola.

Раніше сестра Роналду розповіла про їхнє дитинство. Сім’я жила дуже бідно, діти спали на підлозі та збирали дощову воду, щоб помитися.

"Телеграф" повідомляв, що Кріштіану Роналду став першою людиною на планеті, на яку в Instagram підписалося 500 млн людей.