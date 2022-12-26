Наречена подарувала Роналду авто за півмільйона доларів

Джорджина Родрігес зробила сюрприз коханому на Різдво

Чемпіонат світу вийшов невдалим для Кріштіану Роналду. Збірна Португалії програла у чвертьфіналі Марокко. Але підняла футболістові настрій шикарним подарунком його наречена Джорджина.

На Різдво Джорджина Родрігес подарувала Кріштіану дорогу машину. Португальський футболіст виклав фото автомобіля Rolls-Royce, перев’язаного червоним бантом, відзначив Джорджину в публікації і написав: "Дякую, кохання моє".

Дівчина виклала відео в Instagram, на якому видно, як вона дарує Роналду машину. Вартість кабріолету Rolls Royce Dawn може становити близько 500 тисяч доларів.

Раніше сестра Роналду розповіла про їхнє дитинство. Сім’я жила дуже бідно, діти спали на підлозі та збирали дощову воду, щоб помитися. А мама футболіста скуштувала каву в Катарі і в шоці від смаку цього напою.

"Телеграф" повідомляв, що Кріштіану Роналду став першою людиною на планеті, на яку в Instagram підписалося 500 млн людей.

Нагадаємо, що португальський форвард залишив "Манчестер Юнайтед" і зараз у пошуках нового клубу. Він може продовжити кар’єру у Саудівській Аравії.