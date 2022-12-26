"Зелений змій" убив колишнього футболіста "Ювентуса"

Уругваєць Фабіан О’Ніл помер у 49 років

Низка смертей у світовому футболі триває. Днями помер чемпіон світу у складі збірної Англії. А тепер не стало колишнього півзахисника "Ювентуса" Фабіана О’Ніла.

Corriere dello Sport повідомляє, що 49-річний уругвайець мав серйозні проблеми зі здоров’ям, зокрема гострий цироз печінки. Фабіан зловживав алкоголем.

За свою кар’єру О’Ніл встиг пограти за уругвайський "Насьонал" та італійські "Кальярі", "Ювентус" та "Перуджу".

За національну збірну провів 19 матчів та забив два голи. Був у заявці Уругваю на ЧС-2002.

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