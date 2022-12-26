"Зеленый змий" убил бывшего футболиста "Ювентуса"

Уругваец Фабиан О'Нил умер в 49 лет

Череда смертей в мировом футболе продолжается. На днях умер чемпион мира в составе сборной Англии. А теперь не стало бывшего полузащитника "Ювентуса" Фабиана О'Нила.

Corriere dello Sport сообщает, что у 49-летнего уругвайца были серьезные проблемы со здоровьем, в частности острый цирроз печени. Фабиан злоупотреблял алкоголем.

За свою карьеру О'Нил успел поиграть за уругвайский "Насьонал" и итальянские "Кальяри", "Ювентус" и "Перуджу".

За национальную сборную провел 19 матчей и забил два гола. Был в заявке Уругвая на ЧМ-2002.

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