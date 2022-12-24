Умер чемпион мира по футболу

Джордж Коэн побеждал со сборной Англии на ЧМ-1966

Совсем недавно футбольный мир оплакивал Синишу Михайловича, теперь все скорбят по чемпиону мира Джорджу Коэну. Трофей Коэн выиграл в 1966 году со сборной Англии.

Знаменитому защитнику было 84 года. О его смерти сообщил сайт лондонского "Фулхэма", где Коэн отыграл всю свою карьеру — с 1956 по 1969 год. На его счету 459 матчей и 6 голов. За сборную Англии защитник провел 37 поединков.

После завершения карьеры Джордж Коэн работал с молодежью "Фулхэма". Потом занялся бизнесом — строительством и недвижимостью.

В 2016 году на честь 50-летия победы Англии в Кубке мира возле стадиона "Фулхэма" открыли статую Коэну. На тот момент он уже болел и передвигался в инвалидном кресле.

Напомним, что в октябре один из лидеров фанатского движения, болельщик киевского "Динамо", Максим Яловцов по кличке Регбист трагически погиб на фронте. Футболку с изображением Яловцова подарил Денис Беринчик своему сопернику после боя в Лондоне.

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