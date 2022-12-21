Иранский футболист "повесился", празднуя гол

Мейсам Тохидаст протестует против казней в стране

Полузащитник клуба "Санат Нафт" Мейсам Тохидаст отпраздновал гол в матче чемпионата Ирана жестом, изображающим повешение. Таким образом он напомнил всему миру, что в стране идут казни противников режима. Недавно другого иранского футболиста приговорили к высшей мере наказания.

В матче 12-го тура, в котором "Санат Нафт" обыграл "Нассаджи" (2:0), Тохидаст забил мяч на 76-й минуте. Празднуя взятие ворот, он провел рукой по шее, а также затянул воображаемую петлю над головой, изобразив повешение, сообщает "Чемпионат".

Жест понимается как протест против казней, проведенных иранским правительством после недавних массовых протестов, в ходе которых жители требовали большей свободы и гражданских прав.

Напомним, с сентября в Иране бушуют массовые протесты. Поводом для общественного возмущения стала новость о смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за "неправильное ношение хиджаба" в Тегеране. В полицейском участке студентка впала в кому, а через три дня скончалась в больнице.

Ранее на ЧМ-2022 сборная США изменила флаг Ирана в своих соцсетях. Американцы объяснили это решение поддержкой женщин в Иране, борющихся за базовые права человека.