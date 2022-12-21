Іранський футболіст "повісився", святкуючи гол

Мейсам Тохідаст протестує проти страт у країні

Півзахисник клубу "Санат Нафт" Мейсам Тохідаст відсвяткував гол у матчі чемпіонату Ірану жестом, що зображує повішення. Таким чином він нагадав усьому світу, що в країні йдуть страти противників режиму. Нещодавно іншого іранського футболіста засудили до найвищої міри покарання.

У матчі 12 туру, в якому "Санат Нафт" обіграв "Нассаджі" (2:0), Тохідаст забив м’яч на 76-й хвилині. Святкуючи взяття воріт, він провів рукою по шиї, а також затягнув уявну петлю над головою, зобразивши повішення, повідомляє "Чемпіонат".

Жест розуміється як протест проти страт, проведених іранським урядом після недавніх масових протестів, під час яких жителі вимагали більшої свободи та громадянських прав.

Нагадаємо, з вересня в Ірані вирують масові протести. Приводом для громадського обурення стала новина про смерть 22-річної Махси Аміні, затриманої поліцією вдач за "неправильне носіння хіджабу" в Тегерані. У поліцейській дільниці студентка впала в кому, а за три дні померла в лікарні.

Раніше на ЧС-2022 збірна США змінила прапор Ірану у своїх соцмережах. Американці пояснили це рішення підтримкою жінок в Ірані, які виборюють базові права людини.