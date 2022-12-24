Помер чемпіон світу з футболу

Джордж Коен перемагав зі збірною Англії на ЧС-1966

Зовсім недавно футбольний світ оплакував Сінішу Михайловича, тепер усі сумують за чемпіоном світу Джорджом Коеном. Трофей Коен виграв 1966 року зі збірною Англії.

Знаменитому захиснику було 84 роки. Про його смерть повідомив сайт лондонського "Фулхема", де Коен відіграв всю свою кар’єру — з 1956 по 1969 рік. На його рахунку 459 матчів та 6 голів. За збірну Англії захисник провів 37 поєдинків.

Після завершення кар’єри Джордж Коен працював із молоддю "Фулхема". Потім зайнявся бізнесом — будівництвом та нерухомістю.

2016 року на честь 50-річчя перемоги Англії в Кубку світу біля стадіону "Фулхема" відкрили статую Коену. На той момент він уже хворів та пересувався в інвалідному візку.

Нагадаємо, що в жовтні один із лідерів фанатського руху, вболівальник київського "Динамо", Максим Яловцов на прізвисько "Регбіст" трагічно загинув на фронті. Футболку із зображенням Яловцова подарував Денис Берінчик своєму супернику після бою у Лондоні.

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