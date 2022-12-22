В Аргентині зібралися випустити гроші з портретом Мессі: скільки оцінили футболіста

Зображення чемпіона світу може з’явитися у купюрі у 1000 песо

В Аргентині триває вшанування національної збірної з футболу. Після перемоги на чемпіонаті світу капітана команди Ліонеля Мессі планують увічнити на грошовій купюрі.

Як пише elfinanciero, таку ідею подали члени національного банку Аргентини. Вони запропонували зобразити Мессі на грошовій банкноті номіналом 1000 песо (близько 2100 гривень). На звороті купюри буде напис La Scaloneta" ("команда Скалоні"). Вибір саме тисячної купюри пояснюють тим, що перші дві цифри (10) – це ігровий номер Мессі.

В інтернеті навіть з’явилися два ескізи можливої нової купюри:

Стара виглядає так:

Раніше ми писали, що Ліонель Мессі ліг спати з Кубком світу. До речі, знімок Мессі після перемоги на ЧС-2022 став найпопулярнішим у Instagram. За добу він обійшов попереднього рекордсмена – яйце – з 56 млн лайків.

Нагадаємо, що перед церемонією нагородження емір Катара подарував Мессі національний одяг, чим порушив регламент ФІФА.