Милоти багато не буває: марокканські футболісти прийшли на прийом до короля з мамами (відео)

Гравці отримали державні нагороди за ЧС-2022

Збірна Марокко увійшла до історії Африки. Вона – перший представник континенту, який грав у півфіналі чемпіонату світу. У результаті марокканці посіли четверте місце на ЧС-2022 і на батьківщині тисячі вболівальників зустрічали гравців як національних героїв.

Після параду вулицями Рабата футболістів у своїй резиденції прийняв король країни Мохаммед VI. Разом із наслідним принцом Мулаєм Хасаном він вручив гравцям державні нагороди.

Але наймиліше те, що король запросив футболістів на прийом разом із матерями. Це стало визнанням їхніх зусиль "прищепити своїм дітям цінності патріотизму, жертовності та національної приналежності", пише africanews.

Нагадаємо, після чемпіонату світу вся команда відмовилася від преміальних, вирішивши направити ці кошти на допомогу бідним сім’ям у Марокко.

Раніше ми писали, що гравець збірної Марокко танцював разом із мамою на футбольному полі після перемоги над збірною Португалії у чвертьфіналі.