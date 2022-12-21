Милоты много не бывает: марокканские футболисты пришли на прием к королю с мамами (видео)

Игроки получили государственные награды за ЧМ-2022

Сборная Марокко вошла в историю Африки. Она первый представитель континента, который играл в полуфинале чемпионата мира. В итоге марокканцы заняли четвертое место на ЧМ-2022 и на родине тысячи болельщиков встречали игроков, как национальных героев.

После парада улицами Рабата, футболистов в своей резиденции принял король страны Мохаммед VI. Вместе с наследным принцем Мулаем Хасаном он вручил игрокам государственные награды.

Но самое милое то, что король пригласил футболистов на прием вместе с матерями. Это стало признанием их усилий "привить своим детям ценности патриотизма, жертвенности и национальной принадлежности", пишет africanews.

Напомним, после чемпионата мира вся команда отказалась от премиальных, решив направить эти средства в помощь бедным семьям в Марокко.

Ранее мы писали, что игрок сборной Марокко танцевал вместе с мамой на футбольном поле после победы над сборной Португалии в четвертьфинале.