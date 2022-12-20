Мессі крутіший за яйце: пост аргентинця найпопулярніший у Instagram

Уболівальники продовжують активно лайкати знімок аргентинського форварда

Збірна Аргентини повернулася додому після чемпіонату світу. Капітан команди Ліонель Мессі першим вийшов із літака з Кубком світу. Цей трофей зробив аргентинського форварда номером один не лише на футбольному полі, а й у Instagram.

Напередодні чемпіонату світу з футболу відбулася рекламна компанія одного відомого бренду. У ній взяли участь Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду. Фотографія, де Роналду та Мессі грають у шахи на сторінці португальця зібрала 42 млн лайків! Це був рекорд Instagram серед спортсменів.

Тоді здавалося, це досягнення не скоро буде побито. Але фото Мессі із Кубком світу за добу набрало 57 млн лайків. Це абсолютний рекорд Instagram!

До цього довго лідерство утримувало фото звичайного яйця. 4 січня 2019 року було створено обліковий запис @world_record_egg, з яким було опубліковано зображення курячого яйця з підписом "Давайте встановимо світовий рекорд разом". На 20 грудня під фото було трохи більше ніж 56 млн лайків.

Раніше ми писали, що Ліонелю Мессі не вистачає ще одного трофею у кар’єрі. Але є шанс, що він його здобуде цього сезону.