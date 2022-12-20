Месси круче яйца: пост аргентинца самый популярный в Instagram

Болельщики продолжают активно лайкать снимок аргентинского форварда

Сборная Аргентины вернулась домой после чемпионата мира. Капитан команды Лионель Месси первым вышел из самолета с Кубком мира. Этот трофей сделал аргентинского форварда номером один не только на футбольном поле, но и в Instagram.

Накануне чемпионата мира по футболу прошла рекламная компания одного известного бренда. В ней приняли участие Лионель Месси и Криштиану Роналду. Фотография, где Роналду и Месси играют в шахматы на страничке португальца собрала 42 млн лайков! Это был рекорд Instagram среди спортсменов.

Тогда казалось, это достижение будет не скоро побито. Но фото Месси с Кубком мира за сутки набрало 57 млн лайков. Это абсолютный рекорд Instagram!

До этого долгое время лидерство удерживало фото обыкновенного яйца. 4 января 2019 года была создана учетная запись @world_record_egg, с которой было опубликовано изображение куриного яйца с подписью "Давайте установим мировой рекорд вместе". На 20 декабря под фото было чуть более 56 млн лайков.

Ранее мы писали, что Лионелю Месси не хватает еще одного трофея в карьере. Но есть шанс, что он его добудет в этом сезоне.