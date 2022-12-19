Вратарь сборной Аргентины объяснил свой неприличный жест на церемонии награждения

Эмилиано Мартинес стал лучшим голкипером ЧМ-2022

В Катаре завершился чемпионат мира по футболу. В финальном поединке сборная Аргентины обыграла Францию. После дополнительного времени счет был — 3:3, а в серии пенальти отбил один удар аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес. Это и помогло аргентинцам третий раз в истории выиграть Кубок мира.

После финала 30-летний Мартинес был признан лучшим голкипером чемпионата мира, получив "Золотую перчатку". На церемонии награждения Эмилиано изобразил неприличный жест, подставив награду к своему паху.

"Я сделал это, потому что французы освистывали меня. Подобное высокомерие на меня не действует", — цитирует Мартинеса As.

Напомним, что в раздевалке Мартинес призвал всех почтить минутой молчания Килиана Мбаппе. Вратарь обиделся на французского форварда за какие-то высказывания об уровне футбола в Латинской Америке.

Ранее мы писали, что перед церемонией награждения эмир Катара подарил Месси национальную одежду.

Напомним, что нападающего сборной Франции Киллиана Мбаппе утешал после финала президент страны Эммануэль Макрон.