Месси получал Кубок мира в мантии? Что за одежда была на форварде сборной Аргентины

Эмир Катара подарил футболисту бишт

В Катаре завершился чемпионат мира по футболу. ЧМ-2022 выиграла сборная Аргентины, которая в серии пенальти обыграла команду Франции.

На церемонии награждения Лионель Месси поднял трофей в какой-то мантии. Что это была за одежда на капитане сборной Аргентины?

Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подарил Месси традиционную арабскую накидку — бишт — перед вручением Кубка мира.

Сначала Месси выглядел озадаченным, но надел одежду, а затем взял трофей и пошел поднять его вместе со своими товарищами по команде.

Для игрока "Пари Сен-Жермен" это мировое первенство стало пятым в карьере, сегодня он впервые стал чемпионом мира. Также он был назван лучшим игроком турнира.

Сборная Аргентины завоевала третий титул на чемпионатах мира и обошла по этому показателю команды Франции и Уругвая, на счету которых по две победы. Лидером по этому показателю является сборная Бразилии – на счету которой пять титулов. По четыре раза чемпионами мира становились Германия и Италия.

Ранее мы писали, что нападающего сборной Франции Киллиана Мбаппе утешал после финала президент страны Эммануэль Макрон.