Мессі отримував Кубок світу у мантії? Що за одяг був на форварді збірної Аргентини

Емір Катара подарував футболісту бішт

У Катарі завершився чемпіонат світу з футболу. ЧС-2022 виграла збірна Аргентини, яка в серії пенальті обіграла команду Франції.

На церемонії нагородження Ліонель Мессі підняв трофей у мантії. Що то був за одяг на капітані збірної Аргентини?

Емір Катара Тамім ібн Хамад Аль Тані подарував Мессі традиційну арабську накидку – бішт – перед врученням Кубка світу.

Спочатку Мессі виглядав спантеличеним, але одяг бішт, а потім взяв трофей і пішов підняти його разом зі своїми товаришами по команді.

Для гравця "Парі Сен-Жермен" ця світова першість стала п’ятою у кар’єрі, сьогодні він вперше став чемпіоном світу. Також він був названий найкращим гравцем турніру.

Збірна Аргентини здобула третій титул на чемпіонатах світу та обійшла за цим показником команди Франції та Уругваю, на рахунку яких по дві перемоги. Лідером цього показника є збірна Бразилії — на рахунку якої п’ять титулів. Чотири рази чемпіонами світу ставали Німеччина та Італія.

Раніше ми писали, що нападаючого збірної Франції Кілліана Мбаппе втішав після фіналу президент країни Еммануель Макрон.