Макрон вийшов на поле, щоб заспокоїти Мбаппе: у форварда істерика після фіналу ЧС-2022 (відео)

Нападник забив три голи, але Франція програла титул

Збірна Аргентини виграла чемпіонат світу з футболу У просто божевільному поєдинку аргентинці в серії пенальті обіграли Францію.

Основний час матчу завершився внічию – 2:2, після екстра-таймів було – 3:3. Пенальті краще били аргентинці – 4:2.

За збірну Франції три голи забив форвард Кіліан Мбаппе. Тож можна зрозуміти почуття футболіста після гри. Кіліан пішов на лаву запасних, де сидів і плакав.

Втішити Мбаппе вийшов на поле президент Франції Еммануель Макрон.

До речі, Мбаппе за підсумками турніру отримав "Золоту бутсу" як найкращий бомбардир турніру. На чемпіонаті світу француз забив вісім голів. Крім трьох голів у ворота Аргентини, Кіліан забив по два м’ячі Данії та Польщі, а також один гол у ворота Австралії.

Нагадаємо, що бронзові медалі чемпіонату світу виграла збірна Хорватії, яка обіграла Марокко.

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