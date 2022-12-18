Макрон вышел на поле, чтобы успокоить Мбаппе: у форварда истерика после финала ЧМ-2022 (видео)

Нападающий забил три гола, но Франция проиграла титул

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира по футболу. В просто сумасшедшем по накалу поединке аргентинцы в серии пенальти обыграли Францию.

Основное время матча завершилось вничью — 2:2, после экстра-таймов было — 3:3. Пенальти лучше били аргентинцы — 4:2.

За сборную Франции три гола забил форвард Килиан Мбаппе. Поэтому можно понять чувства футболиста после игры. Килиан ушел на скамейку запасных, где сидел и плакал.

Утешить Мбаппе вышел на поле президент Франции Эммануэль Макрон.

Кстати, Мбаппе по итогам турнира получил "Золотую бутсу", как лучший бомбардир турнира. На чемпионате мира француз забил восемь голов. Кроме трех голов в ворота Аргентины, Килиан забил по два мяча Дании и Польше, а также один гол в ворота Австралии.

Напомним, что бронзовые медали чемпионата мира выиграла сборная Хорватии, которая обыграла Марокко.

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