Лионель Месси забил гол в финале ЧМ-2022, когда на поле было 13 футболистов Аргентины

Инцидент произошел в дополнительное время

Сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу. В финале аргентинцы в серии пенальти обыграли Францию — 3:3 (4:2). Один из голов в ворота французов был забит в дополнительное время.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поразил ворота Уго Льориса, когда на поле находилось 13 аргентинских футболистов.

Момент произошел на 108-й минуте матча. Когда Месси бил в створ ворот французской сборной, на поле выбежали двое запасных игроков аргентинской команды. Они продолжали присутствовать на поле, когда мяч залетал в ворота французов.

Ранее мы писали, что перед церемонией награждения эмир Катара подарил Месси национальную одежду.

Напомним, что нападающего сборной Франции Киллиана Мбаппе утешал после финала президент страны Эммануэль Макрон.

Мы также сообщали, что перед финалом ЧМ-2022 первая учительница Лионеля Месси написала трогательное письмо футболисту. А Папа римский отказался смотреть финальный поединок мирового первенства.