Воротар збірної Аргентини пояснив свій непристойний жест на церемонії нагородження

Еміліано Мартінес став найкращим голкіпером ЧС-2022

У Катарі завершився чемпіонат світу з футболу. У фінальному поєдинку збірна Аргентини обіграла Францію. Після додаткового часу рахунок був — 3:3, а в серії пенальті відбив один удар аргентинський воротар Еміліано Мартінес. Це й допомогло аргентинцям втретє в історії виграти Кубок світу.

Після фіналу 30-річного Мартінеса було визнано найкращим голкіпером чемпіонату світу, за що вын отримав "Золоту рукавичку". На церемонії нагородження Еміліано зобразив непристойний жест, підставивши нагороду до свого паху.

"Я зробив це, бо французи освистували мене. Подібна зарозумілість на мене не діє", — цитує Мартінеса As.

Нагадаємо, що в роздягальні Мартінес закликав усіх вшанувати хвилиною мовчання Кіліана Мбаппе. Воротар образився на французького форварда за якісь висловлювання про рівень футболу в Латинській Америці.

Раніше ми писали, що перед церемонією нагородження емір Катара подарував Мессі національний одяг.

Нагадаємо, що нападаючого збірної Франції Кілліана Мбаппе втішав після фіналу президент країни Еммануель Макрон.