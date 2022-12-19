Збірна Аргентини вшанувала хвилиною мовчання Кіліана Мбаппе

Воротар Еміліано Мартінес пригадав французові образливі слова

Чемпіонат світу з футболу в Катарі завершився перемогою збірної Аргентини. Навіть хет-трик Кіліана Мбаппе не допоміг Франції. Основний час зустрічі закінчився з рахунком — 2:2, у додатковий час команди забили по одному м’ячу, а переможця виявили у серії пенальті — 4:2.

Після гри в роздягальні аргентинський голкіпер Еміліано Мартінес попросив хвилину мовчання на згадку про французького нападника Кіліана Мбаппе.

Все через те, що одноклубник Мессі вважає, що латиноамериканський футбол не такий розвинений, як у Європі.

"Мбаппе недостатньо розуміється на футболі. Він ніколи не грав у Південній Америці. Якщо у вас немає такого досвіду, можливо, краще не говорити про це", — наводить слова Мартінеса Sport Bible.

Раніше ми писали, що перед церемонією нагородження емір Катару подарував Мессі національний одяг.

Нагадаємо, що нападаючого збірної Франції Кілліана Мбаппе втішав після фіналу президент країни Еммануель Макрон.

Ми також повідомляли, що перед фіналом ЧС-2022 перша вчителька Ліонеля Мессі написала зворушливий лист до футболіста.