Сборная Аргентины почтила минутой молчания Килиана Мбаппе

Вратарь Эмилиано Мартинес припомнил французу обидные слова

Чемпионат мира по футболу в Катаре завершился победой сборной Аргентины. Даже хет-трик Килиана Мбаппе не помог Франции. Основное время встречи закончилось со счетом — 2:2, в дополнительное время команды забили по одному мячу, а победителя выявили в серии пенальти — 4:2.

После игры в раздевалке аргентинский голкипер Эмилиано Мартинес попросил минуту молчания в память французского нападающего Килиана Мбаппе.

Все из-за того, что одноклубник Месси считает, что южноамериканский футбол не так развит, как в Европе.

"Мбаппе недостаточно разбирается в футболе. Он никогда не играл в Южной Америке. Если у вас нет такого опыта, возможно, лучше не говорить об этом", — приводит слова Мартинеса Sport Bible.

Ранее мы писали, что перед церемонией награждения эмир Катара подарил Месси национальную одежду.

Напомним, что нападающего сборной Франции Киллиана Мбаппе утешал после финала президент страны Эммануэль Макрон.

Мы также сообщали, что перед финалом ЧМ-2022 первая учительница Лионеля Месси написала трогательное письмо футболисту.