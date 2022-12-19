Первый в истории Украины! Чемпион мира ранее играл за "Металлист"

Алехандро Гомес стал первым победителем чемпионата мира в истории УПЛ

Сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу. В потрясающем по накалу финале аргентинцы обыграли Францию. Хотя один из голов Лионель Месси забил, когда на поле было 12 аргентинских игроков.

Чемпионом мира в составе Аргентины стал 34-летний атакующий полузащитник Алехандро Гомес. Он известен украинским болельщикам по выступлениям в УПЛ. Гомес в сезоне-2013/2014 играл за харьковский "Металлист". Потом перешел в итальянскую "Аталанту", а сейчас выступает за испанскую "Севилью".

В финальном матче Гомес участия не принимал, но выходил на поле в поединках с Саудовской Аравией и Австралией.

Алехандро Гомес — первый чемпион мира, который когда-либо играл в чемпионате Украины.

Ранее мы писали, что перед церемонией награждения эмир Катара подарил Месси национальную одежду.

Напомним, что нападающего сборной Франции Киллиана Мбаппе утешал после финала президент страны Эммануэль Макрон.

Мы также сообщали, что перед финалом ЧМ-2022 первая учительница Лионеля Месси написала трогательное письмо футболисту.