Перший в історії України! Чемпіон світу раніше грав за "Металіст"

Алехандро Гомес став першим переможцем чемпіонату світу в історії УПЛ

Збірна Аргентини стала чемпіоном світу з футболу. У приголомшливому фіналі аргентинці обіграли Францію. Хоча один із голів Ліонель Мессі забив, коли на полі було 12 аргентинських гравців.

Чемпіоном світу у складі Аргентини став 34-річний атакуючий півзахисник Алехандро Гомес. Він відомий українським уболівальникам за виступами в УПЛ. Гомес у сезоні-2013/2014 грав за харківський "Металіст". Потім перейшов до італійської "Аталанти", а зараз виступає за іспанську "Севілью".

У фінальному матчі Гомес участі не брав, але виходив на поле у поєдинках із Саудівською Аравією та Австралією.

Алехандро Гомес — перший чемпіон світу, який коли-небудь грав у чемпіонаті України.

Раніше ми писали, що перед церемонією нагородження емір Катару подарував Мессі національний одяг.

Нагадаємо, що нападаючого збірної Франції Кілліана Мбаппе втішав після фіналу президент країни Еммануель Макрон.

Ми також повідомляли, що перед фіналом ЧС-2022 перша вчителька Ліонеля Мессі написала зворушливий лист до футболіста.