Лучшая ночь в истории Аргентины: миллионы людей встречают чемпионов мира (фото, видео)

Футболисты прилетели домой после победы на ЧМ-2022

В ночь с 19 на 20 декабря по местному времени сборная Аргентины прилетела в Буэнос-Айрес. В ранге чемпиона мира по футболу. В финале мундиаля аргентинцы обыграли Францию в серии пенальти.

Стоит ли говорить, что не спала вся страна. И хотя чемпионский парад запланирован в обед, футболисты в открытом автобусе ехали с аэропорта на базу. А на обочине собрались миллионы болельщиков. Они съезжаются со всей Аргентины, чтобы на свои глаза увидеть чемпионов.

В связи с этим правительство Аргентины объявило вторник, 20 декабря, государственным выходным. Но зная темперамент аргентинцев, гулять они будут до Нового года.

Посмотрите, на первые кадры сборной Аргентины на родине.

Надо сказать, что гол Лионеля Месси в дополнительное время финала был забит с нарушением правил. В момент взятия ворот на поле находились 13 (!) игроков сборной Аргентины. Но рефери закрыл на это глаза.

Ранее мы писали, что перед церемонией награждения эмир Катара подарил Месси национальную одежду.

Мы также сообщали, что перед финалом ЧМ-2022 первая учительница Лионеля Месси написала трогательное письмо футболисту.