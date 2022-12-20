Найкраща ніч в історії Аргентини: мільйони людей зустрічають чемпіонів світу (фото, відео)

Футболісти прилетіли додому після перемоги на ЧС-2022

У ніч із 19 на 20 грудня за місцевим часом збірна Аргентини прилетіла до Буенос-Айресу. У ранзі чемпіона світу з футболу. У фіналі мундіалю аргентинці обіграли Францію у серії пенальті.

Чи варто казати, що не спала вся країна. І хоча чемпіонський парад заплановано на обід, футболісти у відкритому автобусі їхали з аеропорту на базу. А на узбіччі зібралися мільйони вболівальників. Вони з’їжджаються з усієї Аргентини, щоб на свої очі побачити чемпіонів.

У зв’язку з цим уряд Аргентини оголосив вівторок, 20 грудня, державним вихідним. Але знаючи темперамент аргентинців, гулятимуть вони до Нового року.

Подивіться на перші кадри збірної Аргентини на батьківщині.

Треба сказати, що гол Ліонеля Мессі у додатковий час фіналу було забито з порушенням правил. У момент взяття воріт на полі було 13 (!) гравців збірної Аргентини. Але рефері заплющив на це очі.

Раніше ми писали, що перед церемонією нагородження емір Катара подарував Мессі національний одяг.

Ми також повідомляли, що перед фіналом ЧС-2022 перша вчителька Ліонеля Мессі написала зворушливий лист до футболіста.