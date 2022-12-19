Заради еміра наплювали на правила: Мессі змусили порушити регламент ФІФА

Капітан збірної Аргентини був неправильно одягнений на церемонії нагородження

Чемпіонат світу з футболу завершився яскравою перемогою Аргентини над Францією у серії післяматчевих пенальті. Не менш яскраво відбулася і церемонія нагородження. Спочатку аргентинський голкіпер Еміліано Мартінес показав непристойний жест на п’єдесталі. А потім емір Катара одягнув на Ліонеля Мессі бішт — традиційний арабський одяг.

Отримуючи трофей у бішті, Ліонель Мессі грубо порушив регламент ФІФА. Зокрема розділ, що стосується екіпірування футболістів.

Стаття 27 каже:

"У фіналі турніру під егідою ФІФА святковий одяг можна носити на ігровому полі лише після проведення офіційних заходів ФІФА. Під час них команда має бути у футболках, у яких вона була під час відповідного матчу".

Варто зазначити, що президент ФІФА Джанні Інфантіно перебував на сцені в той момент, коли Мессі отримував бішт і ніяк на це не відреагував.

Треба також сказати, що гол Ліонеля Мессі у додатковий час був забитий із порушенням правил. У момент взяття воріт на полі було 13 (!) гравців збірної Аргентини. Але рефері заплющив на це очі.