Заради еміра наплювали на правила: Мессі змусили порушити регламент ФІФА
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Капітан збірної Аргентини був неправильно одягнений на церемонії нагородження
Чемпіонат світу з футболу завершився яскравою перемогою Аргентини над Францією у серії післяматчевих пенальті. Не менш яскраво відбулася і церемонія нагородження. Спочатку аргентинський голкіпер Еміліано Мартінес показав непристойний жест на п’єдесталі. А потім емір Катара одягнув на Ліонеля Мессі бішт — традиційний арабський одяг.
Отримуючи трофей у бішті, Ліонель Мессі грубо порушив регламент ФІФА. Зокрема розділ, що стосується екіпірування футболістів.
Стаття 27 каже:
"У фіналі турніру під егідою ФІФА святковий одяг можна носити на ігровому полі лише після проведення офіційних заходів ФІФА. Під час них команда має бути у футболках, у яких вона була під час відповідного матчу".
Варто зазначити, що президент ФІФА Джанні Інфантіно перебував на сцені в той момент, коли Мессі отримував бішт і ніяк на це не відреагував.
Треба також сказати, що гол Ліонеля Мессі у додатковий час був забитий із порушенням правил. У момент взяття воріт на полі було 13 (!) гравців збірної Аргентини. Але рефері заплющив на це очі.