Ради эмира наплевали на правила: Месси заставили нарушить регламент ФИФА

Капитан сборной Аргентины был неправильно одет на церемонии награждения

Чемпионат мира по футболу завершился яркой победой Аргентины над Францией в серии послематчевых пенальти. Не менее ярко прошла и церемония награждения. Сначала аргентинский голкипер Эмилиано Мартинес показал неприличный жест на пьедестале. А затем эмир Катара одел на Лионеля Месси бишт — традиционную арабскую одежду.

Получая трофей в биште, Лионель Месси грубо нарушил регламент ФИФА. В частности раздел, который касается экипировки футболистов.

Статья 27 гласит:

"В финале турнира под эгидой ФИФА праздничную одежду можно носить на игровом поле только после проведения официальных мероприятий ФИФА. Во время них команда должна быть в футболках, в которых она была во время соответствующего матча".

Стоит отметить, что президент ФИФА Джанни Инфантино находился на сцене в тот момент, когда Месси получал бишт, и никак на это не отреагировал.

Надо также сказать, что гол Лионеля Месси в дополнительное время был забит с нарушением правил. В момент взятия ворот на поле находились 13 (!) игроков сборной Аргентины. Но рефери закрыл на это глаза.