Лионелю Месси осталось выиграть один турнир: какого трофея нехватает легенде

Закрыть пробел Лионель может уже в этом сезоне

Победа сборной Аргентины на чемпионате мира приблизила ее капитана Лионеля Месси к уникальному достижению. Теперь у 35-летнего нападающего нет побед лишь в одном турнире из тех, в котором он участвовал. Это Кубок Франции. Но заполнить это пробел Месси может уже в этом сезоне вместе с "Пари Сен-Жермен".

Воспитанник академии "Барселоны" Лионель Месси вместе с каталонским клубом выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка УЕФА и три чемпионата мира среди клубов. Чемпион Франции и обладатель Суперкубка Франции в составе "Пари Сен-Жермен". Со сборной Аргентины выиграл Олимпиаду-2008, Кубок Америки-2021, Финалиссиму-2022, ЧМ-2022.

Интересно, что Лионель Месси забил гол в финале чемпионата мира, когда на поле было 13 аргентинцев. Но рефери закрыл на это глаза.

Ранее мы писали, что перед церемонией награждения эмир Катара подарил Месси национальную одежду.

Мы также сообщали, что перед финалом ЧМ-2022 первая учительница Лионеля Месси написала трогательное письмо футболисту.