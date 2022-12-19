Ліонелю Мессі залишилося виграти один турнір: якого трофея бракує легенді

Закрити пробіл Ліонель може вже цього сезону

Перемога збірної Аргентини на чемпіонаті світу наблизила її капітана Ліонеля Мессі до унікального досягнення. Тепер 35-річний нападник не має перемог лише в одному турнірі з тих, у якому він брав участь. Це Кубок Франції. Але заповнити цю прогалину Мессі може вже цього сезону разом із "Парі Сен-Жермен".

Вихованець академії "Барселони" Ліонель Мессі разом із каталонським клубом виграв десять титулів чемпіона Іспанії, чотири Ліги чемпіонів, сім Кубків Іспанії, вісім Суперкубків Іспанії, три Суперкубки УЄФА та три чемпіонати світу серед клубів. Чемпіон Франції та володар Суперкубку Франції у складі "Парі Сен-Жермен". Зі збірною Аргентини виграв Олімпіаду-2008, Кубок Америки-2021, Фіналісіму-2022, ЧС-2022.

Цікаво, що Ліонель Мессі забив гол у фіналі чемпіонату світу, коли на полі було 13 аргентинців. Але рефері заплющив на це очі.

Раніше ми писали, що перед церемонією нагородження емір Катару подарував Мессі національний одяг.

Ми також повідомляли, що перед фіналом ЧС-2022 перша вчителька Ліонеля Мессі написала зворушливий лист до футболіста.