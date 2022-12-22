В Аргентине собрались выпустить деньги с портретом Месси: во сколько оценили футболиста

Изображение чемпиона мира может появится в купюре в 1000 песо

В Аргентине продолжается чествование национальной сборной по футболу. После победы на чемпионате мира капитана команды Лионеля Месси планируют увековечить на денежной купюре.

Как пишет elfinanciero, такую идею подали члены национального банка Аргентины. Они предложили изобразить Месси на денежной банкноте номиналом 1000 песо (около 2100 гривен). На обратной стороне купюры будет надпись La Scaloneta" ("команда Скалони"). Выбор именно тысячной купюры объясняют тем, что первые две цифры (10) – это игровой номер Месси.

В интернете даже появились два эскиза возможной новой купюры:

Старая выглядит вот так:

Ранее мы писали, что Лионель Месси лег спать с Кубком мира. Кстати, снимок Месси после победы на ЧМ-2022 стал самым популярным в Instagram. За сутки он обошел предыдущего рекордсмена — яйцо — с 56 млн лайков.

Напомним, что перед церемонией награждения эмир Катара подарил Месси национальную одежду, чем нарушил регламент ФИФА.