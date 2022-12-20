Месси затащил его в постель: жена уже отреагировала на пикантные фото футболиста

Капитан сборной Аргентины продолжает наслаждаться чемпионством

Сборная Аргентины прилетела из Катара домой. Самолет приземлился в Буэнос-Айресе поздно ночью, но это не помешало болельщикам встретить команду. Футболисты на открытом автобусе проехались из аэропорта на базу, чтобы отдохнуть перед чемпионским парадом, который пройдет в аргентинской столице.

Пошел подремать немного и Лионель Месси. Капитан сборной Аргентины запостил в соцсетях фотографию, на которой он спит вместе с Кубком мира.

Супруга футболиста Антонела Роккуццо отреагировала на фото. "Доброе утро, любимый", — оставила комментарий девушка.

Кстати, снимок Месси после победы на ЧМ-2022 стал самым популярным в Instagram. За сутки он обошел предыдущего рекордсмена — яйцо — с 56 млн лайков.

Надо сказать, что гол Лионеля Месси в дополнительное время финала был забит с нарушением правил. В момент взятия ворот на поле находились 13 (!) игроков сборной Аргентины. Но рефери закрыл на это глаза.

Ранее мы писали, что перед церемонией награждения эмир Катара подарил Месси национальную одежду.

Мы также сообщали, что перед финалом ЧМ-2022 первая учительница Лионеля Месси написала трогательное письмо футболисту.