В Аргентине сорвали чемпионский парад: футболистов эвакуировали вертолетами

Игроки так и не приехали с трофеем к Обелиску

Вторник, 20 декабря, стал выходным в Аргентине. В этот день в столице Буэнос-Айресе планировался чемпионский парад. Десятки тысяч болельщиков еще ночью собрались вдоль дороги из аэропорта, чтобы поприветствовать команду.

А днем на главных улицах города по некоторым данным собралось около четырех миллионов человек. Во время движения фанаты не давали проехать автобусу, некоторые запрыгивали в него к футболистам. Есть пострадавшие и погибшие.

В итоге службы безопасности прервали парад и не пустили автобус к Обелиску — главному символу Буэнос-Айреса. Футболистов пересадили в вертолеты, они минут 10 покружились над фанатами и улетели к зданию футбольной ассоциации страны.

Посмотрите, что происходило на улицах Буэнос-Айреса:

Ранее мы писали, что Лионель Месси лег спать с Кубком мира. Кстати, снимок Месси после победы на ЧМ-2022 стал самым популярным в Instagram. За сутки он обошел предыдущего рекордсмена — яйцо — с 56 млн лайков.

Напомним, что перед церемонией награждения эмир Катара подарил Месси национальную одежду, чем нарушил регламент ФИФА.