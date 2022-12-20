Это не мама! СМИ рассекретили имя женщины, с которой Месси обнимался на поле (видео)

Эти кадры стали вирусными в соцсетях

Чемпионат мира по футболу завершился победой сборной Аргентины, которая в финале обыграла в серии пенальти Францию. Перед церемонией награждения произошел довольно любопытный эпизод, о котором написали многие мировые СМИ. И большинство из них сделало грубейшую ошибку.

На кадрах, которые попали в соцсети, видно как Лионель Месси идет по полю и к нему подбегает женщина. Увидев ее, Месси удивился и несказанно обрадовался, они тепло обнялись. Только посмотрите на эти эмоции!

Изначально многие полагали, что это Селия Куччиттини — мама Месси. И правда, они очень похожи. Но более наблюдательные заметили татуировку на руке женщины, а у мамы футболиста тату нет. Тогда кто же эта таинственная незнакомка?

Как утверждает The Sun, женщину зовут Антония Фариас. Она уже 10 лет работает шеф-поваром в национальной команде и сопровождает футболистов на все турниры. Игроки очень любят Фариас не только за вкусною еду, но и за позитивный характер. Поэтому Лионель так и обрадовался, когда увидел Антонию.

Ранее мы писали, что Лионель Месси лег спать с Кубком мира. Кстати, снимок Месси после победы на ЧМ-2022 стал самым популярным в Instagram. За сутки он обошел предыдущего рекордсмена — яйцо — с 56 млн лайков.

Напомним, что перед церемонией награждения эмир Катара подарил Месси национальную одежду, чем нарушил регламент ФИФА.