В Аргентине нашли единственного человека, который не празднует победу на ЧМ-2022
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Фанаты уверены, что во всем виноват Криштиану Роналду
Аргентина переживает футбольное безумие. Национальная сборная выиграла чемпионат мира. Хоть команда с трофеем ночью прилетела в Буэнос-Айрес, но на улицах футболистов встречали сотни тысяч болельщиков.
Праздник продолжится днем, 20 декабря. Его власти сделали официальным выходным. В столице состоится чемпионский парад. В общем, вся страна ликует, кроме одного человека. Именно это обсуждают между собой местные болельщики.
Оказывается, никак не прореагировала на выигрыш Кубка мира Джорджина Родригес — невеста Криштиану Роналду. Девушка родилась в Буэнос-Айресе, она по национальности аргентинка. Но одного радостного поста в соцсетях Джорджина не сделала. В ее Instagram тишина.
Фанаты шутят, что это Криштиану Роналду ей запретил радоваться и поздравлять команду Месси.
Ранее мы писали, что Лионель Месси лег спать с Кубком мира. Кстати, снимок Месси после победы на ЧМ-2022 стал самым популярным в Instagram. За сутки он обошел предыдущего рекордсмена — яйцо — с 56 млн лайков.
Напомним, что перед церемонией награждения эмир Катара подарил Месси национальную одежду, чем нарушил регламент ФИФА.