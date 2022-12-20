В Аргентине нашли единственного человека, который не празднует победу на ЧМ-2022

Фанаты уверены, что во всем виноват Криштиану Роналду

Аргентина переживает футбольное безумие. Национальная сборная выиграла чемпионат мира. Хоть команда с трофеем ночью прилетела в Буэнос-Айрес, но на улицах футболистов встречали сотни тысяч болельщиков.

Праздник продолжится днем, 20 декабря. Его власти сделали официальным выходным. В столице состоится чемпионский парад. В общем, вся страна ликует, кроме одного человека. Именно это обсуждают между собой местные болельщики.

Оказывается, никак не прореагировала на выигрыш Кубка мира Джорджина Родригес — невеста Криштиану Роналду. Девушка родилась в Буэнос-Айресе, она по национальности аргентинка. Но одного радостного поста в соцсетях Джорджина не сделала. В ее Instagram тишина.

Фанаты шутят, что это Криштиану Роналду ей запретил радоваться и поздравлять команду Месси.

Джорджина на ЧМ-2022

Ранее мы писали, что Лионель Месси лег спать с Кубком мира. Кстати, снимок Месси после победы на ЧМ-2022 стал самым популярным в Instagram. За сутки он обошел предыдущего рекордсмена — яйцо — с 56 млн лайков.

Напомним, что перед церемонией награждения эмир Катара подарил Месси национальную одежду, чем нарушил регламент ФИФА.