В Аргентині знайшли єдину людину, яка не святкує перемогу на ЧС-2022

Фанати впевнені, що у всьому винен Кріштіану Роналду

Аргентина переживає футбольне божевілля. Національна збірна виграла чемпіонат світу. Хоч команда з трофеєм уночі прилетіла до Буенос-Айреса, але на вулицях футболістів зустрічали сотні тисяч уболівальників.

Свято триватиме вдень, 20 грудня. Його влада зробила офіційним вихідним. У столиці відбудеться чемпіонський парад. Загалом, вся країна тріумфує, крім однієї людини. Саме це обговорюють між собою місцеві вболівальники.

Виявляється, ніяк не прореагувала на виграш Кубка світу Джорджина Родрігес — наречена Кріштіану Роналду. Дівчина народилася у Буенос-Айресі, вона за національністю аргентинка. Але жодного радісного посту в соцмережах Джорджина не зробила. У її Instagram тиша.

Фанати жартують, що це Кріштіану Роналду їй заборонив радіти та вітати команду Мессі.

Джорджина на ЧС-2022

Раніше ми писали, що Ліонель Мессі ліг спати з Кубком світу. До речі, знімок Мессі після перемоги на ЧС-2022 став найпопулярнішим у Instagram. За добу він обійшов попереднього рекордсмена – яйце – з 56 млн лайків.

Нагадаємо, що перед церемонією нагородження емір Катару подарував Мессі національний одяг, чим порушив регламент ФІФА.